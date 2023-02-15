Hadise, depremzedeler için Hollanda'da yardım topladı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası yardım mesajları peş peşe geldi. Şarkıcı Hadise, Hollanda'da hem radyoda hem de televizyonda depremzedeler için yardım topladı.
Ünlü popçu Hadise, paylaştığı video mesajda “Şu an Hollanda’da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor… Yoğun bir gün… Acımız büyük… Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli… Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli… Daha sonra İstanbul’a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım” diye konuştu.
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