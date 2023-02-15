Hadise, depremzedeler için Hollanda'da yardım topladı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 23:23

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 23:23

Ünlü popçu Hadise, paylaştığı video mesajda “Şu an Hollanda’da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor… Yoğun bir gün… Acımız büyük… Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli… Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli… Daha sonra İstanbul’a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım” diye konuştu.