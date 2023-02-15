Mahsun Kırmızıgül sosyal medyadan çağrı yaptı: 'Lütfen yardım etmeye devam edin!'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:42

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:31

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7'lik depremlerin ardından afet bölgesine giden ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, yakın arkadaşı ve meslektaşı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile koordineli şekilde yardım çalışmalarına katılıyor.

"HAYATIMIN TOKADINI YEDİM" DEMİŞTİ

Adıyaman'a gittikten sonra sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan ünlü isim, "Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" ifadelerini kullanmıştı.

"KALABALIK OLAN ŞEHİRLER GİTTİKÇE YALNIZLAŞIYOR"

Instagram hesabından 'Acıyaman' mesajı ile bir video yayınlayan sanatçı, ildeki son durum hakkında bilgi verdi.

Ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları bitmek üzere. Depremin ikinci gününde kalabalık olan şehir gittikçe yalnızlaşıyor. Barınak için her güm ekibimle sahadayız. Özel insanlara çadır, battaniye, soba ulaştırmaya devam ediyoruz.

Buradaki acılı insanlar hangi şartlarda nasıl yaşıyorlarsa, biz de onlarla aynı şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Araçların içinde, sokaklarda ateş başlarında sabahı bekliyoruz. İnsanlar kayıplarına ağlıyor, insanlar hala canının derdindeler. Lütfen yardım etmeye devam edin."