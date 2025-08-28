Hakan Sabancı, Hande Erçel'le olan fotoğraflarını sildi

Ünlü çift Hakan Sabancı ile Hande Erçel, üç yıllık ilişkilerini noktaladı. Yurt dışı seyahatleri ve romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen çiftin evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı aldı.

Ayrılığın ardından Hande Erçel, 5 gün önce Sabancı ile birlikte olduğu tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından sildi. Bu gelişmenin ardından Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Arzu Sabancı’nın, “Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır” sözleri ayrılığa gönderme olarak yorumlandı.

Hakan Sabancı da kısa süre sonra Erçel ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Buna rağmen eski çiftin hâlâ birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.