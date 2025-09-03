Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi 'aldatma' iddialarına isyan etti

Hande Erçel ve Hakan Sabancı üç yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Erçel, Instagram hesabından Sabancı’nın fotoğraflarını kaldırırken, ayrılığa evlilik krizi iddialarının yol açtığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Erçel ilişkilerini nikâh masasına taşımak isterken, Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı evliliğe onay vermedi. Arzu Sabancı ayrılık sonrası sosyal medyada “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın, oğlu Hakan Sabancı’ya yönelik olduğu konuşuluyor.

Hakan Sabancı ise “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” diyerek iddiaları yalanladı.

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar Sabancı’nın eski sevgilisi Çinli manken Jocelyn Chew ile arkadaş olduğunu ve Bodrum’da birlikte tatilde olduğunu iddia etti.

Bu iddialar üzerine Jocelyn Chew, “Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok” açıklamasını yaptı.