Hamileyken aldatılmıştı... Megan Fox ile Machine Gun Kelly ayrıldı

ABD’li oyuncu Megan Fox ile müzisyen Machine Gun Kelly (Colson Baker) arasındaki ilişki sona erdi.

Beş yılı aşkın süredir birlikte olan çiftin, Fox’un hamileliği döneminde Baker’ın sadakatsizliğine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından yollarını ayırdığı öğrenildi. 2022 yılında nişanlanan ikili, geçtiğimiz yıl mart ayında Saga Blade adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olmuştu.

İddialara göre Megan Fox, hamilelik sürecinde yaşananların ardından Baker ile ilişkisini bitirme kararı aldı ve ortak ebeveynlik dışında bir bağ sürdürmeyi tercih etmedi. Ayrılığa rağmen çiftin, çocuklarının bakım ve sorumluluklarını birlikte üstlenmeye devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Fox’un, Baker ile ilişkisinden önceki evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğuna da daha fazla odaklanacağı ifade edildi.