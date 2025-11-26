Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hande Erçel'den, Hakan Sabancı'ya gönderme

26.11.2025 09:47:00
Haber Merkezi
Hande Erçel’in doğum günü pastasındaki mesaj, eski sevgilisi Hakan Sabancı’ya gönderme olarak yorumlanarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gün 32. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından doğum günü anlarını paylaşan Erçel, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Paylaşımları arasında yer alan bir detay ise özellikle dikkat çekti.

Bilindiği üzere Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, üç yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. İkili, ayrılık kararını sosyal medyadan birlikte oldukları fotoğrafları silerek duyurmuştu. Çiftin evlilik hazırlığı yaptığına dair iddialar uzun süre magazin gündemini meşgul etmiş, ancak Erçel, ayrılık sonrası konuyla ilgili olarak, “Bu konu hakkında asla konuşmayacağım” demişti.

Hande Erçel’in doğum günü paylaşımları arasında yer alan pastasının üzerindeki “Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun” yazısı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, bu mesajın eski sevgilisi Hakan Sabancı’ya gönderilmiş bir ima olabileceğini öne sürdü.

