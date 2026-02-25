Hande Yener'den Ali Tutal'a veda: 'Ali ağabeyimin bana çok büyük bir iyiliği dokundu'

Türk sinemasının emektar karakter oyuncularından Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yaratırken, şarkıcı Hande Yener yayımladığı duygusal mesajla Tutal’a veda etti.

HANDE YENER'DEN VEFA: "BANA BÜYÜK BİR İYİLİĞİ DOKUNDU"

Ali Tutal’ın vefatının ardından bir taziye mesajı paylaşan ünlü şarkıcı Hande Yener, merhum sanatçının kendisi için yerinin çok ayrı olduğunu vurguladı. Yener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ali ağabeyimin çok güzel bir kalbi vardı. Onu tanıma şansım oldu. Bana çok büyük bir iyiliği dokundu. Ne zaman arasa bir şey istese asker oldum; ki benden çok mühim bir şey de istemedi zaten. Kıymetli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dilerim."







Sinema dünyasında kendine has karakter oyunculuğu ve beyefendi kişiliğiyle hafızalara kazınan Ali Tutal, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 76 yaşında yaşam mücadelesini kaybeden usta isim, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçı dostları ve sevenleri, Tutal'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.