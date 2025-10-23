Hastaneden açıklama geldi: Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

Dün İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürdürülüyor.



Ürek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada ise "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.



NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alındı ve uyutulacağı açıklandı. İlk 6 saatin kritik olduğu belirtilirken, doktorlar oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasar açısından durumunun yakından takip edildiğini duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada, iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edildiği ve acil anjiyoplasti işlemiyle damarın tamamen açıldığı bildirildi. Klinik durumu stabil hale gelene kadar gelişmelerin yakından izleneceği kaydedildi.

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğan Fatih Ürek, ailenin tek erkek çocuğu olarak Bursa’da büyüdü. Genç yaşta müzik hayatına başlayan Ürek, Bursa’daki mekanlarda sahne aldıktan sonra İstanbul’a taşındı. 1993 yılında çıkardığı ilk albümü Yaktı Yaktı ile büyük ses getirdi. 1995’te yayınlanan ikinci albümü Sen İki Gözümsün ile pop ve klasik şarkıları harmanlayan Ürek, uzun yıllardır Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri oldu.