Hastaneden paylaştı... Devrim Özkan ikinci kez ameliyat oldu!

Oyuncu Devrim Özkan, sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirdi. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Özkan, böbrekleriyle ilgili operasyon geçirdiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatımı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere…” ifadelerini kullandı.