Hayko Cepkin'den taziye mesajı: Şehit askerlerle birlikte uçmuş

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin acısı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Uçakta hayatını kaybedenler arasında, rock müziğinin sevilen ismi Hayko Cepkin’in birlikte uçma fırsatı bulduğu hocalarının da bulunduğu ortaya çıktı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğru havalanan askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş, uçakta yer alan 20 askeri personel şehit olmuştu.

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hayko Cepkin, yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, toprağı bol olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim.”

Ünlü sanatçı, “Milletimizin başı sağ olsun” notuyla paylaştığı mesajında, şehitlere ve ailelerine başsağlığı diledi.