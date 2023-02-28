Helin Kandemir'in babası hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 00:27

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 00:27

Son olarak Netflix'te yayınlanan Özel Ders adlı filmde Azra karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Kandemir, bir süredir hastalıkla mücadele eden babasını kaybetti.

Helin Kandemir acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kandemir, “Babamın cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Doğduğun Ev Kaderindir, Hakan: Muhafız, Kağıt Ev, Duy Beni gibi dizilerde rol alan Helin Kandemir’in babası Murat Kandemir bir süredir lösemi tedavisi görüyordu.

