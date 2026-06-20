Hesapları kapatılan Dilan Polat'tan haber var: En yakınları son durumunu açıkladı!

Sosyal medya dünyasının ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Dilan Polat’ın, dijital mecralardaki hesaplarının kapatılmasının ardından ne halde olduğu merak konusu olmuştu. Ünlü fenomenin sağlık durumu ve nerede olduğuna dair sessizliği, nihayet en yakın aile üyeleri bozdu. Kardeşi Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Dilan Polat’ın doktor kontrolünde, oldukça ciddi ve uzun süreli bir hastane tedavisi gördüğünü kamuoyuna açıkladı.

SILA DOĞU: "ZİYARETLER KISITLI, TELEFON KULLANAMIYOR"

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, kendisine ait onaylı sosyal medya yayın kanalı üzerinden takipçilerine bilgi vererek kız kardeşinin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Tedavinin ciddiyetine dikkat çeken Doğu, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Dilan şu an tamamen doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Sağlık durumu nedeniyle ziyaretler çok kısıtlı tutulmakta olup, refakatçisi dışında hiç kimse içeri kabul edilmemektedir. Tedavinin bir parçası olarak telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır."

Mesajının devamında ablasının çocukları ve ailesi için yeniden ayağa kalkmak adına elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Sıla Doğu, bu hassas döneme dair anlayış gösteren herkese teşekkür ederek sevenlerinden dua beklediklerini ifade etti.





ENGİN POLAT: "HAYAT ORTAĞIM UZUN SÜREDİR HASTANEDE, BEN İSE TEKİM..."

Sıla Doğu'nun ardından bir açıklama da Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan geldi. Sosyal medya hesabının hikaye (story) bölümünden duygusal bir paylaşım yapan Engin Polat, ailenin içinde bulunduğu güncel durumu ve yalnızlığını kelimelere döktü. Eşinin hastanedeki tedavi sürecinin uzun soluklu bir dönemi kapsadığını doğrulayan Polat, paylaşımında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Kardeşim göçtü, hayat ortağım ise uzun süredir hastanede tedavide... Ben ise şu an tamamen tek başımayım..."



