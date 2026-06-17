Hiçbir belirtisi yoktu, hastanede tesadüfen yakalandı: Bülent Şakrak'ın kalp damarına stent takıldı

Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden olan 48 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, gizlice ilerleyen ve neredeyse canına mal olacak sinsi bir sağlık krizini tesadüfen nasıl atlattığını açıkladı. Katıldığı YouTube platformundaki 'Yaşamdan İzler' adlı programda içini döken Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun rutin kontrolleri refakatinde gittiği hastanede, tamamen şans eseri hayatta kaldığını anlattı.

EFOR TESTİNDE 12 DAKİKA KOŞTU, SONUÇ "TEMİZ" ÇIKTI

Kendisinde en ufak bir nefes darlığı, göğüs ağrısı ya da halsizlik şikayeti bulunmadığını, hatta günlük yaşam kalitesinin çok yüksek olduğunu belirten Şakrak, teşhis sürecindeki şaşkınlığını şu sözlerle aktardı:

"Hiçbir şikayetim yoktu. Doktorumun 'Gelmişken seni de bir görelim' tavsiyesiyle kontrolden geçtim. Yapılan efor, eko ve EKG testlerimin hepsi tamamen temiz çıktı. Efor testinde tam 12 dakika kesintisiz koştum, nabzım çok kısa sürede normale döndü. Kendimden ve sağlığımdan o kadar emindim ki, oradan çıkıp Çanakkale’ye tatile gitmeyi planlıyordum."

SANAL ANJİYODA YÜZDE 70, GERÇEK ANJİYODA YÜZDE 90 TIKANIKLIK!

Kardiyoloğunun her ihtimale karşı "Bir de sanal anjiyo yapalım" önerisiyle görüntülemeye girdiğini belirten ünlü oyuncu, hastaneden ayrıldıktan hemen sonra gelen telefonla şoke olduğunu söyledi. Şakrak, sinsi tehlikenin boyutunu, "Doktorum acilen arayıp damarımda ciddi bir tıkanıklık olduğunu söyledi. Sanal anjiyoda yüzde 70 civarında tahmin edilen o tıkanıklık, ertesi gün yapılan gerçek anjiyoda yüzde 90'ın üzerinde çıktı" ifadeleriyle paylaştı.

"ÖDÜM PATLADI, ARTIK STENTLİYİM"

Uyarının ardından acilen hastaneye geri dönen ve ertesi sabah operasyona alınan Bülent Şakrak'ın kalbine operasyonla stent yerleştirildi. Sağlık durumunun şu an iyi olduğunu esprili bir dille aktaran başarılı oyuncu, yaşadığı ölüm korkusunu gizlemedi:

"Artık 48 yaşındayım. Çok tatlıyım ama stentliyim artık. Operasyon öncesinde ödüm patladı çünkü herkes gibi benim de canım çok tatlı. Asla ukalalık etmek istemem ama ben yaşamayı çok seven biriyim. Çoluğum var, çocuğum var, hayvanlarım var... Sorumluluklarım ve geride bırakmak istemediklerim var. Dünya çok güzel, yaşamak harika bir şey. Herkes kontrollerini zamanında yaptırmalı."