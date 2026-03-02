Hollywood’dan ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki

ABD ve İsrail güçlerinin İran’a yönelik başlattığı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğinin açıklandığı operasyon, dünya kamuoyunda olduğu gibi sanat çevrelerinde de sert yankı buldu.



Politik görüşlerini sakınmadan dile getiren Hollywood yıldızları ve müzisyenler, sosyal medya üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’a ve savaşa karşı adeta savaş açtı.

"BAŞKALARININ ÇOCUKLARI ÖLECEK"

The White Stripes grubunun solisti Jack White, Trump’ın operasyon tarzını "kamyoncu şapkasıyla savaş ilan etmek" olarak nitelendirerek sert bir eleştiri sundu. White, Trump’ın kendi çocuklarının tehlikede olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Don Jr. veya Barron'un savaşmasına veya ölmesine gerek yok, başkalarının çocukları ölecek. O yüzden işgal et ve bombala! Donny'nin henüz gerçek bir Nobel Barış Ödülü almadığına inanabiliyor musunuz? Haksızlık!"

"EPSTEIN DOSYASINDAN DİKKAT DAĞITIYOR"

Ünlü oyuncu John Cusack, saldırının arkasında yatan zamanlamaya dikkat çekerek çarpıcı bir iddia ortaya attı. Cusack, Trump’ın Epstein davasıyla ilgili belgelerden dikkati dağıtmak ve Netanyahu’nun taleplerini yerine getirmek için bu kışkırtma savaşını başlattığını savundu.

"GÖREVDEN ALIN"

Efsanevi korku yazarı Stephen King, anayasal yetkileri hatırlatarak Trump’ın tek başına savaş ilan etme yetkisinin olmadığını savundu. King, "Savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir. O şerefsizi görevden alın" sözleriyle öfkesini dile getirdi.

"HER ZAMAN YALAN SÖYLÜYOR"

Marvel evreninin 'Hulk'ı Mark Ruffalo, Trump’ın damadı Jared Kushner’in bölgeye "savaşı başlatmak için gönderildiğini" öne sürerken; komedyen Rosie O'Donnell, Trump’ın seçim kampanyasındaki "Ben barışın adayıyım" sözlerini hatırlatarak, "Sadece ve her zaman yalan söylüyor" paylaşımında bulundu.

'White Lotus' dizisinin yıldızı Carrie Coon ise ABD yönetiminin otoriterleşmesine vurgu yaparak, "Savaş Bakanlığı... Bu konuda şaka yapmıyorlarmış" diyerek endişesini paylaştı.