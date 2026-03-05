Hollywood’dan yeşil sahalara: Ryan Reynolds futbol yorumcusu oluyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.03.2026 12:16:00
Haber Merkezi
İngiliz kulübü Wrexham AFC’yi satın alarak üç lig birden atlatan Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, şimdi de futbol yorumculuğuna başlıyor. Ortağı Rob McElhenney ile birlikte Sky Sports ekranlarında mikrofon başına geçecek olan Reynolds, kulübün 475 milyon sterline dayanan başarı hikayesini bu kez anlatıcı olarak sürdürecek.

Sinema dünyasında 'Deadpool' karakteriyle küresel bir fenomene dönüşen Ryan Reynolds, futbol dünyasında yazdığı peri masalını yeni bir boyuta taşıyor. 2021 yılında satın aldığı Galler ekibi Wrexham AFC'yi İngiliz futbolunda basamakları hızla tırmandıran Reynolds, bu kez profesyonel futbol yorumculuğu becerilerini sergilemeye hazırlanıyor.

SKY SPORTS EKRANLARINDA TARİHİ YAYIN

İngiliz yayın devi Sky Sports, Ryan Reynolds ve ortağı Rob McElhenney’nin önümüzdeki hafta İngiltere Championship’te (2. Lig) oynanacak olan Wrexham AFC - Swansea City AFC karşılaşmasının yorumcu koltuğunda oturacağını duyurdu. Profesyonel bir yayıncılık vaadiyle yola çıksalar da ikiliye yakın kaynaklar, izleyicileri teknik bir analizden ziyade eğlence dozu yüksek ve samimi bir yayının beklediğini belirtiyor.

2 MİLYON STERLİNDEN 475 MİLYON STERLİNE

Reynolds ve McElhenney, 2021 yılında Wrexham’ı sadece 2 milyon sterline satın almıştı. Üst üste üç kez lig yükselerek tarih yazan kulübün değeri, Hollywood stratejileriyle birleşince devasa bir sıçrama yaşadı. 2024 sonunda kulübün bir kısmının satılmasıyla 100 milyon sterlinlik değere ulaşan Wrexham’ın, 2025 ortası itibarıyla gayri resmi değerlemelere göre 350 ile 475 milyon sterlin arasında bir değere ulaştığı ifade ediliyor.

