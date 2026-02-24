Hollywood'u sarsan cinayet davası: Rob Reiner’ın oğlu Nick Reiner ilk kez hâkim karşısında!

Dünya sinemasının usta yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın geçtiğimiz Aralık ayında Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunmasıyla başlayan süreçte yeni bir perde açıldı. Çifti bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

"SUÇSUZUM" SAVUNMASI

İki ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanan Nick Reiner, duruşma salonunda sessizliğini korudu. Bir kamu avukatı tarafından savunulan sanık, duruşma esnasında yalnızca bir kez konuştu ve yöneltilen suçlamaları reddederek "suçsuzum" dedi.





ŞİZOFRENİ VE BAĞIMLILIK DETAYI

Hukuki süreç devam ederken, Nick Reiner’ın geçmişine dair detaylar da davanın seyrini etkileyecek cinsten. Reiner’ın uzun süredir bağımlılıkla mücadele ettiği ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenildi. Savunma tarafının, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporları mahkemeye sunması bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Hollywood’un sevilen simalarından Rob Reiner ve eşi Michele, 14 Aralık'ta kendi evlerinde bıçaklanmış halde bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından oklar çiftin oğulları Nick Reiner’a çevrilmiş ve zanlı kısa sürede tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, tarafların kanıtlarını sunması ve tanıkların dinlenmesi için bir sonraki duruşma tarihini 29 Nisan olarak belirledi.