'How I Met Your Mother' dizisinin yıldızı Josh Radnor baba oldu

Bir dönemin en popüler komedi dizilerinden "How I Met Your Mother"ın başrol oyuncusu Josh Radnor, hayranlarını sevindiren haberi paylaştı. Dizide yıllar boyu çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlatan Ted Mosby karakterine hayat veren Radnor, 51 yaşında ilk kez baba olmanın gururunu yaşıyor.

"BİRKAÇ AY ÖNCE BEBEK SAHİBİ OLDUK"

Sosyal medya hesabından müjdeli haberi veren ünlü oyuncu, eşi Jordana Jacobs ile birlikte bir bebek sahibi olduklarını ancak bu haberi bir süre gizli tuttuklarını itiraf etti. Radnor paylaşımında, "Eşim ve ben birkaç ay önce bir bebek sahibi olduk! Gülümsemesi odayı aydınlatıyor. Ona gitarla şarkı çaldığımda hipnotize oluyor. Tam bir neşe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Josh Radnor (@joshradnor)'in paylaştığı bir gönderi

DİZİNİN SENARİSTİNDEN ANLAMLI GÖNDERME

Radnor'un babalık haberi, dizinin hayranları kadar ekip arkadaşlarını da heyecanlandırdı. Dizinin yazarlarından Craig Thomas, ünlü oyuncuyu kutlarken efsane yapıma atıfta bulunarak; "İkimizin de sevdiği bir diziden alıntı yapacak olursak: 'Aşk, yapabileceğimiz en iyi şeydir'. Hepinize tebrikler!" notunu düştü.

"SENİ BEKLEDİĞİM İÇİN BU YAŞIMA KADAR EVLENMEDİM"

Psikolog olan eşi Jordana Jacobs ile 2022 yılında bir meditasyon inzivasında tanışan Radnor, iki yıl önce dünyaevine girmişti. Düğün töreninde eşine söylediği, "Bu yaşıma kadar evlenmemiş olmamın sebebi içimdeki bir kırgınlık değildi; gerçek şu ki, seni beklediğim için evlenmedim" sözleri, dizideki romantik karakteri Ted Mosby’yi hatırlatarak hayranlarını duygulandırmıştı.

Ünlü oyuncunun 50 yaşında evlenip 51 yaşında baba olması, sosyal medyada "Ted Mosby sonunda gerçek aşkını ve ailesini buldu" yorumlarının yapılmasına neden oldu.