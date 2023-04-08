Hulusi Kentmen'in vasiyetiydi! Torunu gerçekleştirdi...
Usta sanatçı Hulusi Kentmen’in 1961 yılında açtığı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle kapattığı Hulusi Kentmen Tiyatrosu, torunu Melek Kentmen tarafından yeniden kuruldu.
Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen, 1961 senesinde kendi adını taşıyan bir tiyatro kursa da maddi imkânsızlıklar nedeniyle tiyatroyu bir süre sonra kapatmıştı.
1993 yılında vefat eden efsane oyuncunun torunu Melek Kentmen, Hulusi Kentmen Tiyatrosu’nu yeniden kurdu. Kentmen, dedesinin hem vasiyetini yerine getirmek hem de adını yaşatmak istediği için bu kararı aldığını açıkladı.
Hulusi Kentmen Tiyatrosu ilk olarak ‘Yeşilçam Müzikali’ ile seyirciyle buluşacak. Ferhat Uludere’nin yazdığı, Cenk Yüksel’in yönettiği oyunda 20 oyuncu rol alıyor.
GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK
Mayıs ayında seyircinin beğenisine sunulacak olan ‘Yeşilçam Müzikali’nin ilk gecesinden elde edilecek gelir depremzedeler için bağışlanacak.
Sonraki süreçte ise Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’ne düzenli olarak bağış yapılacak.
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