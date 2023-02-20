Hatay'da annesiyle birlikte enkaz altında kalan kadının vasiyeti yürekleri burktu: 'Bana bir şey olması durumunda...'
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Hatay'da hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir" ifadesi yazdığı ortaya çıktı. Çin'in annesinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde faciaya neden olan depremler can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.
Hatay'da yaşayan Ayşegül Çin ve annesi Meryem Çin, 14 gün önce meydana gelen depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan İstanbul Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri, enkaz altında buldukları Ayşegül Çin'e ait altınları, kardeşi Hüseyin Çin'e teslim etti.
"BANA BİRŞEY OLMASI DURUMUNDA..."
Bekar olduğu öğrenilen Ayşegül Çin'in, altınların bulunduğu çantanın içine sanki öleceğini bilircesine bir de vasiyet notu bıraktığı görüldü. Ayşegül Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir" yazdığı ortaya çıktı.
Altınları ve bir miktar dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeş Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi, altınlar abimin çocuklarına gidecek" dedi.
Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi, geçtiğimiz günlerde aynı binanın enkazından 38. saatte Eymen'i, 43. saatte ise Eymen'in annesi Fetiye Ekizoğlu'nu çıkarmıştı. Aynı ekip daha sonra binanın enkazından 30 bin 500 dolar para ve ziynet eşyası da bularak güvenlik güçlerine teslim etmişti.
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