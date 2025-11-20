İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli zehirlendi: Geceyi hastanede geçirdi

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli, ocak ayında doğan ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile yoğun bir tempoda yaşamını sürdürüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Paylaştığı görüntüde oldukça yorgun olduğu görülen ünlü isim, geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Şefkatli, Instagram hikâyesinde şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik.”



İki küçük bebeğin bakımı ve yoğun günlük programı arasında sağlık sorunu yaşayan Şefkatli’ye, sosyal medya kullanıcılarından “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.