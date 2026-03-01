İbrahim Tatlıses'in 'miras' açıklamasına çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'ten yanıt!

"İmparator" lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile çocukları arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında "Nefret ediyorum, onlara bir sandalye bile bırakmayacağım" diyen Tatlıses'e, evlatlarından yanıt gecikmedi.

"MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Babasının ağır ithamlarına yanıt veren Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan hiçbir zaman gurur duymadığını ifade ederek dikkat çekici bir çıkış yaptı. Çıtak, babasının "Bir kuruş bırakmayacağım" sözlerine karşılık, yasal haklarını sonuna kadar savunacağını belirterek, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi.

AHMET TATLISES'TEN "DEMANS" İDDİASI

Babasının sert açıklamalarını değerlendiren Ahmet Tatlıses ise konuyu sağlık boyutuna taşıdı. Babasının son dönemdeki tutum ve davranışlarını "normal" bulmadığını ima eden Tatlıses, "Demans başlangıcı olabilir, yaşanan unutkanlık durumları bunun göstergesi olabilir" ifadelerini kullanarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İDO TATLISES SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Tüm bu polemiklerin ortasında, İbrahim Tatlıses'in "Keşke tüm çocuklarım onun gibi olsaydı" dediği oğlu İdo Tatlıses, havalimanında görüntülendi. Kardeşleri hakkındaki soruları soğukkanlılıkla yanıtlayan İdo Tatlıses, "Onları elbette aileden görüyorum ancak söyledikleriyle ilgilenmiyorum. Ben neyin ne olduğunu biliyorum" diyerek tartışmalara mesafeli durmayı tercih etti.