İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni fotoğraflar
İkinci kez anne olmaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yeni pozlarıyla dikkat çekti.
13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına alan Rihanna, 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkmış ve ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.
Giyim tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı, son olarak vintage Chanel kıyafetiyle objektif karşısına geçti.
Beyaz, peluş mini elbisesini, aynı kumaştan siyah-beyaz şapkası, ceketi ve Chanel gözlüğüyle tamamlayan Rihanna'nın büyüyen karnı dikkat çekti.
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