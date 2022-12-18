Rihanna bebeğini ilk kez paylaştı, izlenme rekorları kırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna bebeğinin yüzünü sosyal medya aracılığı ile ilk kez paylaştı. 2022 mayıs ayında dünyaya gelen bebek babası rapçi ASAP Rocky'ye benzetildi.
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sosyal medyada bebeğini paylaştı. Bebeğinin görüntüleri izlenme rekorları kırdı.
RİHANNA BEBEĞİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI
Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile şarkıcı Rihanna bebeklerini sekiz ay önce kucağına almıştı. Rihanna'nın ilk kez paylaştığı sır gibi sakladığı bebeğinin araba içindeki görüntüleri on binlerce kez beğenildi. viral oldu. İşte şarkıcının Miami tatilindeki o görüntüleri...
Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini ilk kez görenler, "ASAP'ın küçük halini yapmışlar" ifadelerini kullandı.
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