Rihanna 6 yıl sonra 'Lift Me Up' ile geri döndü

28 Ekim 2022 Cuma, 13:42

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 6 yıl aradan sonra ilk kez yeni şarkı yayımladı. Rihanna'nın 11 Kasım’da vizyona girecek "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filminin soundtrack albümü için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

5 AYRI ÜLKEDE KAYDEDİLDİ

2020 yılında hayatını kaybeden "Black Panther" filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ın hayatına ithafen hazırlanan şarkının sözleri Tems, Oscar ödüllü Ludwig Göransson, Rihanna ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Ryan Coogler’a ait.

Göransson’un prodüktörlüğünü üstlendiği şarkı, beş ayrı ülkede kaydedildi.

"Black Panther: Yaşasın Wakanda"nın soundtrack albümünün ana şarkısı olarak belirlenen ‘Lift Me Up’, Rihanna’nın kendi plak şirketi Westbury Road’un Roc Nation, Def Jam Recordings ve de Hollywood Records ile olan iş birliği ile yayımlandı.

"SARILMA HİSSİ VEREN BİR ŞARKI"

Şarkının söz yazarlarından Tems, hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı:

“Ryan (Coogler) ile konuştuktan ve film ile şarkıyla ilgili yönlendirmesini dinledikten sonra hayatımda kaybettiğim tüm insanlardan sıcak bir sarılma hissi veren bir şarkı yazmak istedim. Şu an onlara bu şarkıyı söylemenin ve onları ne kadar çok özlediğimi ifade etmenin nasıl hissettireceğini hayal etmeye çalıştım.”

"BÜYÜK BİR ONUR"

Filmin yönetmeni Ryan Coogler ise şarkıyı Rihanna’nın seslendirmesiyle ilgili duygularını şöyle özetledi:

“Rihanna benim için daima bir ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzden bu şarkıyı ondan duymak benim adıma büyük bir onur.”