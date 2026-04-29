İlyas Salman’dan o paylaşıma tokat gibi yanıt: 'En azından kendi yüzümle yazıyorum'

29.04.2026 10:10:00
Usta oyuncu İlyas Salman, sosyal medyada yapay zeka kullanarak kendisiyle alay etmeye çalışan bir troll hesaba verdiği yanıtla gündeme oturdu. Dış görünüşü üzerinden yapılan saldırıya "Kendi kimliğimle yazıyorum" diyerek karşılık veren Salman'a, sanat camiasından ve binlerce kullanıcıdan destek yağdı.

Türk sinemasının usta isimlerinden İlyas Salman, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden kendisine yönelik yapılan bir yorumu ustalıkla bertaraf etti.

“Sabriamca1453” kullanıcı adlı anonim bir hesabın, bir yapay zeka aracına talimat vererek, “Hey, İlyas Salman’ı güzelleştir. Yüzüne nur gelsin” şeklindeki küçümseyici paylaşımı, Salman’ın sert yanıtıyla karşılaştı.

"KENDİ YÜZÜM VE KİMLİĞİMLE YAZIYORUM"

Kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma sessiz kalmayan usta oyuncu, anonim hesapların arkasına saklanan dijital zorbalığa karşı şu ifadeleri kullandı:

“Olabilir, belki de çirkin ve nursuzum ama en azından kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum.”

Salman’ın bu samimi ve doğrudan yanıtı, kısa sürede on binlerce etkileşim alarak sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

BEHZAT UYGUR’DAN VEFA DOLU DESTEK

İlyas Salman'ın dik duruşuna sanat dünyasından ilk destek Behzat Uygur'dan geldi. Uygur, usta oyuncunun paylaşımının altına “Sen güzel insansın abi” notunu düştü. Salman ise bu desteğe, Türk tiyatrosunun efsane ismi Nejat Uygur’u anarak yanıt verdi:

“Bilmukabele Behzat. Nejat Uygur toplumsal gerçekçi tiyatrocuydu ve kendisi gibi dik duruşlu çocuklar yetiştirmiş.”

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılanıyordu: Oyuncu İlyas Salman'a ceza! Sanatçı İlyas Salman, 3 yıl önce BirGün gazetesine verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Salman'ın cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.
İlyas Salman Ordu’da yeni kitabını imzaladı Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman, Ordu’da düzenlenen imza etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi. Salman, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti.
