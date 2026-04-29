İlyas Salman’dan o paylaşıma tokat gibi yanıt: 'En azından kendi yüzümle yazıyorum'

Türk sinemasının usta isimlerinden İlyas Salman, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden kendisine yönelik yapılan bir yorumu ustalıkla bertaraf etti.



“Sabriamca1453” kullanıcı adlı anonim bir hesabın, bir yapay zeka aracına talimat vererek, “Hey, İlyas Salman’ı güzelleştir. Yüzüne nur gelsin” şeklindeki küçümseyici paylaşımı, Salman’ın sert yanıtıyla karşılaştı.

"KENDİ YÜZÜM VE KİMLİĞİMLE YAZIYORUM"

Kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma sessiz kalmayan usta oyuncu, anonim hesapların arkasına saklanan dijital zorbalığa karşı şu ifadeleri kullandı:

“Olabilir, belki de çirkin ve nursuzum ama en azından kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum.”

Salman’ın bu samimi ve doğrudan yanıtı, kısa sürede on binlerce etkileşim alarak sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.





BEHZAT UYGUR’DAN VEFA DOLU DESTEK

İlyas Salman'ın dik duruşuna sanat dünyasından ilk destek Behzat Uygur'dan geldi. Uygur, usta oyuncunun paylaşımının altına “Sen güzel insansın abi” notunu düştü. Salman ise bu desteğe, Türk tiyatrosunun efsane ismi Nejat Uygur’u anarak yanıt verdi:

“Bilmukabele Behzat. Nejat Uygur toplumsal gerçekçi tiyatrocuydu ve kendisi gibi dik duruşlu çocuklar yetiştirmiş.”