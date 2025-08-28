İrem Derici yeniden hastaneye kaldırıldı: Başına 10 dikiş atıldı!

Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, hayranlarını endişelendirdi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda sahnede yaşadığı talihsiz kazayla konuşulmuştu.

Adana konseri sırasında sahneden düşerek kafasını çarpmış ve kafa travması geçiren Derici ardından stüdyo kaydında baş dönmesi yaşayan Derici, epileptik nöbet benzeri bir kriz geçirdiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bu kez yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı, “Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9 dereceydi. Hem boğazım hem kulağım iltihaplandı. Önce antibiyotik verdiler, sonra vitamin takviyesi yapacaklar. Kimin gözü kaldıysa gözüne...” ifadelerini kullanmış, hastaneden bir fotoğrafını da paylaşmıştı.

İrem Derici bu kez evinde kaza geçirerek yürekleri ağza getirdi.

Apartman girişindeki merdivenlerden düşen Derici, başını çarpıp bayıldı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının başına on dikiş atıldı.

İrem Derici açıklama yaparak düşmenin etkisiyle yüzünde morluklar olduğunu da söyledi.

Yaşadığı talihsiz olay sonrası konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyuran Derici “Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.