İsmi Epstein belgelerinde geçiyordu: İngiliz kraliyetinin eski gelini evsiz kaldı!

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin üzerindeki kara bulutlar, Jeffrey Epstein skandalının yeni halkalarıyla dağılmak bilmiyor. Prens Andrew’un unvanlarını kaybetmesinin ardından, eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson da büyük bir çöküşün eşiğine geldi. Ferguson, İngiltere’nin Windsor şehrindeki kraliyet konutu Royal Lodge’dan tahliye edilerek evsiz kaldı.

ARKADAŞLARI İÇİN "RİSKLİ" İSİM HALİNE GELDİ

Windsor’dan çıkarılmasının ardından kalacak yer bulmakta zorlanan Ferguson’un, Elvis Presley’in eski eşi Priscilla Presley gibi dostlarının evinde konakladığı öğrenildi. Ancak ABD basınında yer alan iddialara göre, Epstein ile bağlantılı isimlerin tek tek ifşa olmasıyla birlikte Ferguson, New York’taki çevresi için de "riskli" bir figür haline geldi. Pek çok arkadaşının, skandalla ilişkilendirilmemek adına Ferguson ile arasına mesafe koyduğu belirtiliyor.





KAN DONDURAN MESAJLAR: "SEN BİR EFSANESİN"

Epstein dosyalarının kamuoyuna sızan yeni e-postaları, Ferguson’un hüküm giymiş bir pedofille olan yakınlığını gözler önüne serdi. Ferguson’un Ocak 2010 tarihli mesajlarında Epstein’i "bir efsane" olarak nitelediği ve "Hizmetindeyim, sadece benimle evlen" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca parasız kaldığından yakınan Ferguson’un, Epstein’e kendisini "ev asistanı" olarak işe alması için yalvardığı mesajlar da dosyalara girdi.





PRENSES KIZLARINI DA SKANDALA DAHİL ETMEK İSTEMİŞ

İfşaatların en sarsıcı kısımlarından biri de Ferguson’un kızları Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice ile ilgili olanlar. Ferguson’un, o dönemde kızlarını Epstein ile tanıştırmak için ABD uçuş biletlerinin parasını istediği iddia edildi. Ortaya çıkan bir başka mesajda ise Ferguson'un, "Eugenie'nin hafta sonu seks partisinden dönmesini bekliyorum" ifadesini kullandığı görüldü.