İsrailli Bakan'ın hedef aldığı Görkem Sevindik'e Numan Kurtulmuş'tan telefon

İsrail hükümetinin, Batı Şeria'daki Filistinli esirlerin idam edilmesinin önünü açan ve temyiz haklarını kısıtlayan yasal düzenlemesi uluslararası kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor. Bu zulme karşı sesini yükselten isimlerden biri olan oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından sosyal medyada hedef gösterilmişti.

"HİÇBİR ZAMAN KADİR BABA OLAMAYACAKSIN"

Bakan Ben-Gvir, Sevindik'in rol aldığı diziye atıfta bulunarak yaptığı paylaşımda, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadelerini kullanmıştı.

SEVİNDİK: "TEPKİMİN ARKASINDAYIM"

İsrailli bakanın sözlerine karşılık geri adım atmayan Görkem Sevindik, paylaşımını tamamen insani duygularla yaptığını vurgulamıştı. Sevindik, "Vicdan sahibi bir insan olarak böyle bir zulme karşıyım. Beni ve diziyi boykot etmeleri fark etmez; tepkimimin sonuna kadar arkasındayım. Bir sanatçı ve bir baba olarak duygularımı paylaştım" diyerek dik duruşunu yinelemişti.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEBRİK TELEFONU

Yaşanan bu gerilimin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanatçı Görkem Sevindik’i telefonla aradı. Kurtulmuş, İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve idam kararlarına karşı sessiz kalmayan Sevindik'i tebrik etti.