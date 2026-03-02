Ivana Sert Dubai'de: 'Bomba sesleri duymak kolay değil'

Ortadoğu’da Cumartesi sabahı başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren askeri hareketlilik, sivil hayatı da derinden etkiledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyona Tahran’ın misilleme füzeleriyle karşılık vermesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) büyük paniğe yol açtı. İran füzelerinin hedefi olan Dubai’de bulunan ünlü modacı Ivana Sert, yaşadığı dehşet anlarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

"TAM DÖNECEĞİMİZ GÜN MAHSUR KALDIK"

Oğlu Kayon Ateş Sert ile birlikte Dubai’de tatilde olan Ivana Sert, saldırıların başladığı akşam İstanbul’a dönmeyi planladıklarını ancak atılan füzeler ve hava sahasının kapatılması nedeniyle uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu. Bölgedeki atmosferi "anormal" olarak tanımlayan Sert, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli alarmlar çalıyor. Çok korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz."

"ROKET SESLERİ DUYMAK KOLAY DEĞİL"

Oğluyla birlikte güvenli bir bölgede bekleyişini sürdüren ünlü modacı, patlama seslerinin yarattığı psikolojik tahribata dikkat çekti. "Biz iyiyiz ancak roket ve bomba sesleri duymak iyi bir şey değil, hiç kolay değil" diyen Sert, bölgedeki Türk vatandaşlarına da "Sokaklara çok çıkmayın" uyarısında bulundu.