Jenna Ortega ve Lady Gaga aynı dizide buluştu

1938’de New Yorker dergisindeki karikatürlerle doğan, 1960’larda televizyon dizisi ve 1990’larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi’nin modern versiyonu olan Wednesday, son dönemin en popüler yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Başrolünde Jenna Ortega’nın yer aldığı dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, iki kısım halinde izleyiciyle buluşacak. İlk kısım 6 Ağustos’ta yayınlanırken, ikinci kısım ise 3 Eylül’de gösterime girecek.

Aylar önce dizide küçük bir rolü olduğu açıklanan Lady Gaga’nın canlandıracağı karakter de belli oldu. Entertainment Weekly’nin haberine göre ünlü yıldız, Nevermore Akademisi’nde öğretmen olan Rosaline Rotwood karakterine hayat verecek.

ROLÜNÜ DOĞRULADI

Lady Gaga, dizideki rolü açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından Jenna Ortega ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, “Seni seviyorum hanımefendi” notunu düştü. Paylaşım, hayranlar arasında büyük ilgi gördü.