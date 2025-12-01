Jenna Ortega: 'Yapay zekâdan nefret ediyorum'

“Wednesday” dizisiyle yıldızı parlayan Jenna Ortega, Hollywood’daki yapay zekâ patlamasının sektörü tehlikeli bir alana doğru sürüklediğini söyledi.

23 yaşındaki ABD’li oyuncu, Marakeş Film Festivali’nde tarihinin en genç jüri üyesi olarak görev yaptı. Ortega, sektörün içinde bulunduğu durumu anlatırken, “İnsanlar olarak, tarihe baktığınızda, her zaman işleri abartma eğilimindeyiz. Derin belirsizlik zamanlarında olduğumu biliyorum. Ve sanki Pandora'nın kutusunu açmışız gibi hissediyorum” dedi. (Pandora’nın kutusu, Antik Yunan efsanelerinde içinde kötülüklerin bulunduğu sihirli bir kutu olarak anlatılıyor.)

Ortega, yapay zekânın insan yaratıcılığını yansıtan kusurları taklit edemeyeceğini savunarak, Deadline’a verdiği röportajda şunları söyledi: “Bir bilgisayarın ruhu yok ve bu bizim asla özdeşleşebileceğimiz veya bağ kurabileceğimiz bir şey değil.” Oyuncu, izleyicilerin yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerden yorulduğunu ve insani hikâye anlatıcılığına geri dönmek istediği bir gelecek hayal ettiğini de ekledi.

Geçen yıl The New York Times podcast’inde de yapay zekânın olumsuz yönlerinden bahseden Ortega, sosyal medyada kendisine ait küçük yaştaki halini içeren sahte ve cinsel içerikli fotoğrafları gördüğünü belirtmişti. Ortega, bu durumu “İğrenç” olarak nitelendirerek, “Yapay zekâdan nefret ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.