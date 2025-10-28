Jennifer Lawrence, meme estetiği yaptıracağını açıkladı

Nisan ayında ikinci çocuğunu dünyaya getiren Jennifer Lawrence, vücudunun hamilelik sonrası değiştiğini belirterek meme büyütme ameliyatı olmayı planladığını açıkladı. New Yorker gazetesine konuşan 35 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, ameliyatı Kasım ayında yaptırmayı düşündüğünü söyledi.

Lawrence, büyük oğlu Cy ile ilk hamileliğini değerlendirerek, “İlkinden sonra neredeyse her şey eskisi gibi oldu. İkincisinde ise hiçbir şey eskisi gibi olmadı” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, doğumdan bir yıl sonra, yani önümüzdeki ilkbaharda kamera karşısında çıplak bir sahne çekmeyi planladığını da açıkladı. Lawrence, ameliyat kararının yalnızca oyunculuk kariyerine bağlı olmadığını, ünlü olmasa da yine aynı adımı atacağını belirtti.

Daha önce yaptırdığı estetik işlemlerden de bahseden Lawrence, botoks yaptırdığını, ancak alnını kullanmaya devam edebildiğinden emin olmak istediğini söyledi. Kamera karşısında olduğu için dolgu yaptırmadığını belirten oyuncu, belki bir gün yüz gerdirme ameliyatı da olabileceğini dile getirdi.