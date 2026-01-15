Jennifer Lawrence yıllar sonra itiraf etti: 'Yeterince güzel olmadığım için rolü alamadım'

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Quentin Tarantino’nun Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filminde Sharon Tate rolünü neden alamadığına dair yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2017 yılında, Quentin Tarantino’nun Manson cinayetlerini konu alan bir film hazırladığı duyurulduğunda, Sharon Tate rolü için Jennifer Lawrence ile Margot Robbie arasında bir tercih yapılacağına dair söylentiler ortaya atılmıştı. Bu süreçte Sharon Tate’in kız kardeşi Debra Tate, Jennifer Lawrence’ın rol için “yeterince güzel olmadığını” düşündüğünü açıkça dile getirmiş ve tercihini Margot Robbie’den yana kullandığını belirtmişti.

Tarantino’nun seçimi de Margot Robbie olmuş, ünlü oyuncu filmde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margaret Qualley, Dakota Fanning ve Austin Butler gibi yıldız isimlerle birlikte rol almıştı.

Jennifer Lawrence, verdiği yeni bir röportajda yaşanan süreci kendi perspektifinden anlattı. Lawrence, Quentin Tarantino’nun kendisini bu rol için düşündüğünü ancak sonrasında “Herkesin Sharon Tate’i oynamak için yeterince güzel olmadığımı söylediğini” aktardı.

Röportajı gerçekleştiren Josh Horowitz’in bu iddianın doğru olmadığını söylemesi üzerine Lawrence, “Bunun doğru olduğundan oldukça eminim. Ya da bu hikâyeyi o kadar uzun zamandır bu şekilde anlatıyorum ki artık inanıyorum ama gerçekten yaşandığından oldukça eminim” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, sözlerinin devamında olası bir ihtimali de dile getirerek, “Ya da belki de Quentin Tarantino beni bu rol için hiç düşünmemişti ve internet de sırf beni çirkin diye nitelendirmek için elinden gelen her şeyi yaptı” dedi.