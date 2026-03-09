Jennifer Lopez'den çarpıcı boşanma itirafı: 'Bu işte ustalaştım!'

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. 56 yaşındaki yıldız, Las Vegas’taki gösterisi sırasında ikiz çocuklarının babası Marc Anthony ile yaşadığı ayrılık sürecine dair bilinmeyenleri paylaştı.



2004-2014 yılları arasında evli kaldığı Latin şarkıcı Anthony ile yollarını ayırmasını "çok zorlu" olarak nitelendiren Lopez, bu dönemin hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

"HER ŞEYDEN VAZGEÇMEK ÜZEREYDİM"

Üçüncü evliliğinin sona ermesiyle büyük bir boşluğa düştüğünü ifade eden Lopez, sahnede hayranlarına şu sözlerle seslendi:

"O dönem 3 yaşında ikizleri olan bekar bir anneydim ve her şeyden vazgeçmek üzereydim. Akıl hocalarımdan birini aradım. Bana 'Jennifer, sen dansçısın. Bir adımı yanlış yaparsan ne yaparsın?' diye sordu. 'Doğru yapana kadar devam ederim' dedim. O da bana 'Her zaman dans etmeye devam et' dedi."

"BOŞANMA İŞİNDE USTALAŞTIM"

Yaşadığı duygusal kırılmaları esprili bir dille ele alan ünlü sanatçı, "Üçüncü boşanmamdan sonra, işte o zaman gerçekten bu işte ustalaşmaya başladım" diyerek izleyicileri güldürdü. Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmediğini vurgulayan Lopez, dinleyicilerine seslenerek; "Hayat size ne getirirse getirsin; dans edin, tekrar tekrar dans edin" tavsiyesinde bulundu.





DÖRT EVLİLİK VE BİTMEYEN AŞK SERÜVENİ

Jennifer Lopez’in özel hayatı yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İlk evliliğini 1997’de Ojani Noa ile yapan, ardından 2001-2003 yılları arasında Cris Judd ile evli kalan Lopez için Anthony ile olan birlikteliği üçüncü büyük deneyimiydi. Ünlü yıldız, son olarak 17 yılın ardından yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile 2022 yılında dünyaevine girmiş ancak bu evlilik de 2025 yılında boşanmayla sonuçlanmıştı.