Jennifer Lopez eski aşk yuvasında dev indirim yaptı: Milyon dolarlık malikanede fiyat düştü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Ben Affleck ile biten evliliğinin ardından Beverly Hills’teki lüks malikanesini satmak için fiyatlarda büyük bir geri adım attı. Çiftin 2023 yılında büyük bir heyecanla satın aldığı ve milyonlarca dolar harcayarak yenilediği mülk, alıcı bulamadığı için yeniden listelendi.

68 MİLYON DOLARDAN 49 MİLYON DOLARA

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, söz konusu malikaneyi Mayıs 2023'te yaklaşık 60,9 milyon dolara satın almıştı. İlişkilerinin sona ermesinin ardından mülk ilk olarak 68 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Ancak aylar süren bekleyişe rağmen alıcı çıkmayınca fiyat önce 59,9 milyon dolara, ardından 52 milyon dolara düşürüldü. Son güncelleme ile birlikte evin yeni satış bedeli 49,9 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar TL) olarak belirlendi.





AFFLECK PAYINI ÜCRETSİZ DEVRETTİ

TMZ’in ulaştığı bilgilere göre, Ben Affleck geçtiğimiz Nisan ayında mülk üzerindeki tüm haklarını herhangi bir ücret talep etmeden tamamen Jennifer Lopez’e devretti. Bu devrin ardından satış sürecini tek başına yöneten Lopez, ilanı güncelleyerek mülkü tekrar piyasaya sürdü.

KİŞİSEL EŞYALAR KALDIRILDI, ODALAR BOŞALDI

Yeni ilan fotoğraflarında en çok dikkat çeken detay, evdeki kişisel eşyaların neredeyse tamamen kaldırılmış olması oldu. Özellikle bir döneme damga vuran devasa giyinme odasının boşaltılmış görüntüleri, ikilinin bu evle olan tüm bağlarını kopardığının kanıtı olarak yorumlandı.





SARAY YAVRUSUNUN ÖZELLİKLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan mülk, sunduğu lüks detaylarla dikkat çekiyor: