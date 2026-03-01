Jim Carrey’nin son hali görenleri şaşırttı! 'Mimik ustası'na ne oldu?

Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 51. César Ödülleri, Paris’te düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye damga vuran isim ise Hollywood'un unutulmaz karakterlerine hayat veren Jim Carrey oldu.

ONUR ÖDÜLÜ ALDI AMA...

'The Mask' (Maske), 'The Truman Show' ve 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' (Sil Baştan) gibi kült yapımlarla hafızalara kazınan 64 yaşındaki usta oyuncu, sinema sanatına katkılarından dolayı 'Onur Ödülü' ile onurlandırıldı. Ancak Carrey’nin ödül kürsüsündeki başarısından ziyade, fiziksel görünümündeki radikal değişim gecenin en çok konuşulan konusu haline geldi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yıllardır "yüz kaslarını en iyi kullanan aktör" olarak bilinen ve 'mimik ustası' unvanını taşıyan Carrey'nin son hali, hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü yıldızın yüzündeki değişimin estetik müdahale mi yoksa doğal yaşlanma süreci mi olduğu konusunda binlerce yorum yaptı. Birçok sinemasever, Carrey’nin o eski enerjik görüntüsünden uzaklaştığını ifade ederken, ödülün bu tartışmaların gölgesinde kalması dikkat çekti.





EFSANE KARİYERİN YENİ DURAĞI

Kariyeri boyunca komediden dramaya kadar geniş bir yelpazede unutulmaz performanslar sergileyen Jim Carrey, son yıllarda nadiren davetlerde boy gösteriyordu. Paris'teki tören, usta oyuncunun uzun süre sonra uluslararası bir platformda yer aldığı en önemli etkinliklerden biri oldu.