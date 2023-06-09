Johnny Depp İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'i taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 19:32
Johnny Depp İstanbul'a geldi
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Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen Johnny Depp'i taşıyan özel uçak öğle saatlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'ten havalanarak saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan genel havacılık terminaline geldi. Depp ve yakınları kendileri için tahsis edilmiş araçlarla birlikte yoğun güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrıldı.

Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu olan ‘Hollywood Vampires' ile yarın akşam saat 22.00‘da Life Park İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Öte yandan Johnny Depp, grubuyla birlikte düzenleyeceği konser gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

 


Johnny Depp

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