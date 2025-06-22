Johnny Depp'ten Amber Heard itirafı: Aşk aptalcaydı

Amber Heard’e açtığı karalama davasıyla uzun süre gündemde kalan ve bu süreçte prestiji sarsılan ABD’li oyuncu Johnny Depp, eski eşiyle ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sunday Times’a verdiği röportajda, aşk kavramını sorgulayan ünlü aktör, "Aşk dediğimiz şeyle ilişkim nasıldı? Açıkçası aptalcaydı. Eğer benim gibi bir aptalsanız, bazen bir kişinin gözlerinin içine baktığınızda biraz üzüntü, biraz yalnızlık görürsünüz ve o kişiye yardım edebileceğinizi hissedersiniz" ifadelerini kullandı.

Sözlerine dikkat çeken bir yorumla devam eden Depp, "Hiçbir iyi iş cezasız kalmaz. Çünkü birine sevgiyle yaklaşıp yardım etmeye çalıştığınızda, aslında onun yaşadığı rahatsızlığı, huzursuzluğu daha derinden anlamaya başlarsınız. Bu da kendini başka şekillerde göstermeye başlar" dedi.

ÇALKANTILI BİR EVLİLİK VE DAVA SÜRECİ

Johnny Depp ile Amber Heard’ün ilişkisi 2012 yılında başlamış, çift 2015’te evlenmişti. Ancak evlilik sadece iki yıl sürdü. 2017’de Heard, şiddetli geçimsizlik ve aile içi şiddet iddialarıyla boşanma davası açtı. Heard, Depp’in alkol ve uyuşturucu kullandığını ve kendisine istismarda bulunduğunu ileri sürmüştü.

2016 yılında açılan boşanma davasında taraflar anlaşmaya varmış ve Depp, Heard’e 7 milyon dolar ödemişti. Ancak süreç burada bitmedi. Johnny Depp, 2019 yılında Heard’ün kendisi hakkında kamuoyuna yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek eski eşine 50 milyon dolarlık karalama davası açtı.

KARALAMA DAVASI 2022’DE SONUÇLANDI

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği dava 2022 yılında sonuçlandı. Çeşitli karşılıklı iddiaların ve suçlamaların ardından taraflar uzlaşmaya gitti. Heard, mahkemenin ardından Depp’e 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.