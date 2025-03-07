Amber Rose'dan şoke eden Kanye West açıklaması: 'Beni de çıplaklığa zorladı'
Kanye West'in eski sevgilisi Amber Rose, ünlü rapçinin yıllar önce kendisini çıplak kalacak şekilde giyinmeye zorlayarak ağlattığını anlattı. Rose, West'in şimdi eşi Bianca Censori'yi de çıplak kalmaya zorladığı tahminini anlatırken, "Aynı şeyi bana da yaptı, Kim Kardashian'a da" dedi
Ünlü rapçi Kanye West’in eşi Bianca Censori’yi kıyafetleri konusunda baskı altına aldığı ve çıplak giyinmeye zorladığı iddiaları gündemdeyken, eski sevgilisi Amber Rose’tan dikkat çekici bir açıklama geldi.
2008-2010 yılları arasında Kanye West ile ilişki yaşayan Amber Rose, katıldığı bir podcast yayınında ünlü rapçinin kendisini de benzer şekilde yönlendirdiğini itiraf etti. Rose, Kanye West’in yıllar önce kendisini açık bir elbise giymeye zorladığını ve bu yüzden gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.
Podcast’te sunucunun, "Sanırım Kanye'nin karısına bir ara giydirdiği transparan elbiselerden birini giymiştin" sözleri üzerine Amber Rose, "Evet, giymiştim. Çok ağladım. 'Bunu giymek istemiyorum' dedim ama Kanye bana 'Anlamıyorsun, bu moda, ben bir dâhiyim' dedi. Tüm itirazlarıma rağmen giymek zorunda kaldım ve internette eleştiri yağmuruna tutuldum" ifadelerini kullandı.
Rose’un 2010 Paris Moda Haftası’nda giydiği transparan elbiseden bahsettiği düşünülüyor.
AYNISINI BANA VE KİM'E YAPTI
Aynı röportajda Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin Grammy Ödülleri’ne tamamen çıplak bir kıyafetle katılmasıyla ilgili de konuşan Amber Rose, "Kesinlikle Kanye West onu böyle giydiriyor. Evet, aynısını bana ve Kim’e de yaptı. O, böyle biri. Başka erkeklerin kadınını arzulamasını istiyor ve bundan hoşlanıyor" dedi.
Amber Rose’un bu açıklamaları, Kanye West’in kadınların giyim tarzı üzerindeki etkisi hakkında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
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