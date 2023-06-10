Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi

Yayınlanma: 10.06.2023 - 23:50

Güncelleme: 10.06.2023 - 23:56

Hollywood Vampires grubunun dünya turnesi kapsamında Life Park İstanbul’da verdiği konser öncesinde, Türk rock müziğinin önemli seslerinden Ogün Şanlısoy da sahne aldı.

Rock müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Neo Events ve Stellar organizasyonuyla Türkiye’ye gelen grupta, Johnny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritim ve klavyede yer alıyor.

Kendi adlarını taşıyan albümün yanı sıra ‘Rise’, ‘Candy From Strangers’ ve ‘Live in Rio’ gibi albümlere de imza atan grup, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.