Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi

ABD’li oyuncu Johnny Depp ile rock müzik sanatçıları Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubu İstanbullu hayranlarıyla buluştu. İstanbul'u sallayan konserin geliri depremzedelere bağışlanacak.

AA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 23:50
Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi
Abone Ol google-news

Hollywood Vampires grubunun dünya turnesi kapsamında Life Park İstanbul’da verdiği konser öncesinde, Türk rock müziğinin önemli seslerinden Ogün Şanlısoy da sahne aldı.

Rock müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Neo Events ve Stellar organizasyonuyla Türkiye’ye gelen grupta, Johnny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritim ve klavyede yer alıyor.

Kendi adlarını taşıyan albümün yanı sıra ‘Rise’, ‘Candy From Strangers’ ve ‘Live in Rio’ gibi albümlere de imza atan grup, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.


Johnny Depp

İlgili Haberler

Johnny Depp İstanbul'a geldi

Johnny Depp İstanbul'a geldi
Johnny Depp kimdir, kaç yaşında, nereli? Johnny Depp hangi filmlerde oynadı?

Johnny Depp kimdir, kaç yaşında, nereli? Johnny Depp hangi filmlerde oynadı?

En Çok Okunan Haberler