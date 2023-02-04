Kaan Urgancıoğlu'ndan, Pınar Deniz'in sevgilisiyle olan fotoğrafına dikkat çeken yorum

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in, sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafa Kaan Urgancıoğlu'ndan dikkat çeken bir yorum geldi. Urgancıoğlu, söz konusu paylaşıma "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 23:32
Kaan Urgancıoğlu'ndan, Pınar Deniz'in sevgilisiyle olan fotoğrafına dikkat çeken yorum
Abone Ol google-news

Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım ile şu sıralar ülke ülke geziyor. Çift, son olarak Kopenhag'dan fotoğraf paylaştı.

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatilinden kareleri paylaşan Pınar Deniz, "Anı biriktirmek ne güzel şey" notunu ekledi. 

Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Yargı dizisinin rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi.

Dizi çekimlerinin devam ettiğini hatırlatan Urgancıoğlu, "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunu yaptı.


Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz yargı Yargı dizisi

İlgili Haberler

Pınar Deniz'den Yargı itirafı! Diziye veda eden isim herkesi yıktı

Pınar Deniz'den Yargı itirafı! Diziye veda eden isim herkesi yıktı
Pınar Deniz'in acı günü! Aldığı haberle hastaneye koştu

Pınar Deniz'in acı günü! Aldığı haberle hastaneye koştu
Kaan Yıldırım ve Hadise'nin ortak hesabından Pınar Deniz'i kızdıracak mesaj

Kaan Yıldırım ve Hadise'nin ortak hesabından Pınar Deniz'i kızdıracak mesaj

En Çok Okunan Haberler