Kaan Urgancıoğlu'ndan, Pınar Deniz'in sevgilisiyle olan fotoğrafına dikkat çeken yorum
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in, sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafa Kaan Urgancıoğlu'ndan dikkat çeken bir yorum geldi. Urgancıoğlu, söz konusu paylaşıma "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunu yaptı.
Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım ile şu sıralar ülke ülke geziyor. Çift, son olarak Kopenhag'dan fotoğraf paylaştı.
2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatilinden kareleri paylaşan Pınar Deniz, "Anı biriktirmek ne güzel şey" notunu ekledi.
Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Yargı dizisinin rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi.
Dizi çekimlerinin devam ettiğini hatırlatan Urgancıoğlu, "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunu yaptı.
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