Pınar Deniz'in acı günü! Aldığı haberle hastaneye koştu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:33

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:33

Son dönemde Türkiye'nin en çok takip ettiği isimlerden biri olan Pınar Deniz aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Pınar Deniz'i yıkan ölüm haberine hayranları da çok üzüldü.

Pınar Deniz aldığı ölüm haberi sonrası setten hastaneye koştu. Ünlü isimlerden de Pınar Deniz'e taziye mesajları yağdı.

Ünlü oyuncu uzun süredir tedavi gören amcası Velit Deniz’i kaybetti.

Pınar Deniz’in kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören amcası Velit Deniz, dün Tarabya Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



