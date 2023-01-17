Pınar Deniz'in acı günü! Aldığı haberle hastaneye koştu
Yargı dizisinin 29 yaşındaki oyuncusu Pınar Deniz, aldığı acı haber üzerine setten hastaneye koştu.
Son dönemde Türkiye'nin en çok takip ettiği isimlerden biri olan Pınar Deniz aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Pınar Deniz'i yıkan ölüm haberine hayranları da çok üzüldü.
Pınar Deniz aldığı ölüm haberi sonrası setten hastaneye koştu. Ünlü isimlerden de Pınar Deniz'e taziye mesajları yağdı.
Ünlü oyuncu uzun süredir tedavi gören amcası Velit Deniz’i kaybetti.
Pınar Deniz’in kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören amcası Velit Deniz, dün Tarabya Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!