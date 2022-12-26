Kaan Yıldırım ve Hadise'nin ortak hesabından Pınar Deniz'i kızdıracak mesaj

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:47
<p>Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın beraberlikleri sürerken aşklarıyla özdeşleşen köpekleri Benek'in Instagram hesabı hacklendi. </p>

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın beraberlikleri sürerken aşklarıyla özdeşleşen köpekleri Benek'in Instagram hesabı hacklendi. 

<p>Hesaptan atılan '<strong>seni özledim anne</strong>' mesajı akıllara Hadise ve Yıldırım barıştılar mı? sorusunu getirdi. </p>

Hesaptan atılan 'seni özledim anne' mesajı akıllara Hadise ve Yıldırım barıştılar mı? sorusunu getirdi. 

<p>Olayın ardından hesaptan Hadise için '<strong>Seni özledim anne'</strong> şeklinde paylaşım yapılırken; Yıldırım için de '<strong>Doğum günün kutlu olsun baba</strong>' mesajı yayımlandı. </p>

Olayın ardından hesaptan Hadise için 'Seni özledim anne' şeklinde paylaşım yapılırken; Yıldırım için de 'Doğum günün kutlu olsun baba' mesajı yayımlandı. 

<p>Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile beraberlik sürdüren Kaan Yıldırım'ın iddiaya göre köpeği Benek için eski sevgilisi Hadise'yle açtıkları Instagram hesabı hacklendi. </p>

Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile beraberlik sürdüren Kaan Yıldırım'ın iddiaya göre köpeği Benek için eski sevgilisi Hadise'yle açtıkları Instagram hesabı hacklendi. 

<p>Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in ayrıldığı iddia edilmişti. </p>

Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in ayrıldığı iddia edilmişti. 

<p>İkili birlikte fotoğraf paylaşarak ayrılık iddiasını yalanlamıştı.</p>

İkili birlikte fotoğraf paylaşarak ayrılık iddiasını yalanlamıştı.

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