Kaan Yıldırım ve Hadise'nin ortak hesabından Pınar Deniz'i kızdıracak mesaj
Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın beraberlikleri sürerken aşklarıyla özdeşleşen köpekleri Benek'in Instagram hesabı hacklendi.
Hesaptan atılan 'seni özledim anne' mesajı akıllara Hadise ve Yıldırım barıştılar mı? sorusunu getirdi.
Olayın ardından hesaptan Hadise için 'Seni özledim anne' şeklinde paylaşım yapılırken; Yıldırım için de 'Doğum günün kutlu olsun baba' mesajı yayımlandı.
Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile beraberlik sürdüren Kaan Yıldırım'ın iddiaya göre köpeği Benek için eski sevgilisi Hadise'yle açtıkları Instagram hesabı hacklendi.
Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in ayrıldığı iddia edilmişti.
İkili birlikte fotoğraf paylaşarak ayrılık iddiasını yalanlamıştı.
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