Pınar Deniz'den Yargı itirafı! Diziye veda eden isim herkesi yıktı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:49

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:49

Kanal D ekranlarında 2 sezondur ekrana gelen ''Yargı'' dizisi izlenme rekorları kırıyor. 51 bölümdür ekranda olan ''Yargı'' dizisi şimdilerde Kanal D'nin en çok izlenen dizisi.

BAŞARI BEKLEMEMİŞ

Dizide, Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Magazin gazetecilerine konuşan Pınar Deniz diziden bu kadar başarı beklemediğini itiraf etti. Ancak dizinin tutmasından dolayı da memmun olduğunu söyledi.

UYARLAMASI BİLE YAPILDI

Öte yandan ''Yargı'' dizisinin Yunanistan'da uyarlaması da yapıldı. Yunanistan'ın en büyük TV kanallarından birinde yayınlanan dizi bu ülkede de izlenme rekorları kırıyor.

DİZİYE KİM VEDA EDİYOR?

52.bölümle ilgili ayrıntılarda belli olmaya başladı. Yayınlanan fragman seyircileri derinden üzdü. Pars savcının aracına bombalı saldırı düzenlendiği görülüyor. Ancak diziye veda edecek isim Pars savcı değil.

METİN AMİR ÖLÜYOR

Yargı dizisinde ''Metin amir'' karakterine hayat veren usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal diziye veda edecek. Metin karakteri dizinin en sevilen karakterlerindendi. Seyirciyi yıkıma uğratacak bu veda sonrasında diziden başka oyuncularında ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

CEYLİN'İN İŞİ ZOR

Öte yandan Ceylin'in işi de çok zor. Ilgaz'la boşanmanın eşiğine gelen Ceylin bu kararını gözden geçirmek zorunda kalacak. Ilgaz'ın zor günlerinde yanında olmaya çalışacak.

Pazar akşamları yayınlanan ''Yargı'' dizisi yine nefes kesen bir bölümle ekrana gelecek.