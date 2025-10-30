'Kaptan Amerika' rolüyle tanınan Chris Evans baba oldu: İşte bebeğinin ismi...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve “Kaptan Amerika” rolüyle tanınan ünlü oyuncu Chris Evans, 2023 yılında kendisi gibi oyuncu olan Alba Baptista ile evlenmişti.

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Evans’ın aylar önce baba olacağı öğrenilmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Chris Evans ile Alba Baptista, 24 Ekim Cuma günü Massachusetts’te ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin bir kızları olduğu açıklandı. Evans ve Baptista, kızlarına Alma Grace adını verdi.

Yıllar önce verdiği bir röportajda en büyük arzusunun bir aile kurmak ve baba olmak olduğunu söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, kızının dünyaya gelişiyle hayatında yeni ve anlamlı bir döneme adım attı.