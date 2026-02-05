Karaciğer nakli oldu: Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve organ nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, beklenen ameliyatı önceki gün gerçekleştirdi. Hayati önem taşıyan operasyon, yaklaşık 11 saat sürdü. Operasyonun ardından hem sağlık ekibinden hem de ailesinden gelen açıklamalar, sanatçının hayranlarına derin bir nefes aldırdı.

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA: "OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Cenk Şimşek, operasyon sonrası yaptığı açıklamada sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Şimşek, "Hastamızı yoğun bakıma aldık. Bundan sonraki süreçte yakın takibimiz devam edecek. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullanarak durumun stabil olduğunu kaydetti.

SANAT DÜNYASINDA ÖRNEK DAYANIŞMA

Ameliyatın en dikkat çeken detayı ise donörün kimliği oldu. Ufuk Özkan’a karaciğerini veren ismin, daha önce aynı projede yer aldığı meslektaşı ve dostu Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi. Kıvırcık, operasyon sonrası hastane odasından yaptığı paylaşımda, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" diyerek dostunun yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

"CANIMDAN BİR PARÇA, ÖZ KARDEŞİMDİR"

Ufuk Özkan, ameliyata girmeden hemen önce donörü Salih Kıvırcık ile bir karesini paylaşmış ve dostuna olan minnetini şu sözlerle ifade etmişti:

"Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir."

AİLESİ MÜJDEYİ DUYURDU

Sanatçının kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımda, "Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara. Allah’ım sen büyüksün, gelmiş geçmiş olsun" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.





Ufuk Özkan Kimdir? 2009-2011 yılları arasında ekrana gelen "Geniş Aile" dizisindeki 'Cevahir' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan 48 yaşındaki Ufuk Özkan; "Emret Komutanım", "Zengin Kız Fakir Oğlan" ve "Kalk Gidelim" gibi pek çok başarılı projede başrol oynamıştı.