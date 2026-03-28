Katy Perry ve eski Başbakan Trudeau’nun 'yaş' testi gündem oldu!

Geçtiğimiz yılın son günlerinde ilişkilerini resmiyete dökerek dünya basınında geniş yankı uyandıran Katy Perry ve Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau çifti, bu kez sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Kişisel Instagram hesabından sevgilisi Trudeau ile bir karesini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Fotoğrafta ikilinin ellerindeki telefon ekranlarını kameraya doğru tuttukları görüldü.

EKRANDAKİ RAKAMLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Paylaşımda 41 yaşındaki pop yıldızı Katy Perry'nin telefonunda "33.1" rakamı görülürken, 54 yaşındaki Justin Trudeau'nun ekranında ise "43" yazdığı fark edildi. Kısa sürede merak konusu olan bu rakamların, yapay zeka aracılığıyla kişinin fiziksel görünümünden yola çıkarak "ruh yaşını" veya "tahmini yaşını" hesaplayan popüler bir uygulamaya ait olduğu öğrenildi.

"KAÇ YAŞINDA OLURDUNUZ?"

Perry, bu kareyi takipçileriyle paylaşırken altına şu notu düştü:

"Yaşınızı bilmeseydiniz kaç yaşında olurdunuz?" Ünlü şarkıcının bu sorusu, takipçileri tarafından yaş farkı tartışmalarına veya hayata bakış açısına dair "manidar" bir mesaj olarak yorumlandı.

BÜYÜK AYRILIKLARIN ARDINDAN GELEN AŞK

Hatırlanacağı üzere Katy Perry, uzun yıllar birlikte olduğu ve bir çocuk sahibi olduğu nişanlısı Orlando Bloom ile geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Justin Trudeau ise 18 yıllık eşi Sophie Gregoire ile olan evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı. Temmuz ayında dedikodularla başlayan Perry-Trudeau ilişkisi, Aralık ayında resmiyet kazanmıştı.