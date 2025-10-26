Katy Perry ve eski Kanada başbakanı Justin Trudeau el ele görüntülendi

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau, aylardır süren aşk iddialarını doğruladı. İkili, Perry’nin 41’inci yaş günü kutlamasında el ele görüntülenerek ilişkilerini resmen duyurdu.





Geçtiğimiz yaz Montreal’de bir restoranda baş başa yemek yerken görülen Perry ve Trudeau’nun birlikte olduklarına dair söylentiler o dönemde başlamıştı. Kısa süre sonra ikilinin bir yatta sarmaş dolaş görüntülenmesi, aşk iddialarını güçlendirmişti.





Doğum günü kutlamasında kameralara yansıyan Perry ve Trudeau, muhabirlerin sorularına gülümseyerek yanıt vermekle yetindi. Bir muhabirin Perry’ye çiçek hediye ettiği anlarda çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Katy Perry, haziran ayında oyuncu Orlando Bloom ile 10 yıllık ilişkisini noktalamıştı. 2019’da nişanlanan çift, dört yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak dostane bir şekilde yollarını ayırmış ve ortak ebeveynlik konusunda iş birliği yapacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Justin Trudeau da geçtiğimiz yıl 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandığını duyurmuştu. Üç çocuk sahibi çift, evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını koruyacaklarını belirtmişti.





