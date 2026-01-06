Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 09:42:00
Haber Merkezi
Kavgaları gündemden düşmüyordu... Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Boşanma kararıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, sosyal medyada yaptıkları canlı yayında barıştıklarını duyurarak yeniden bir araya geldiklerini açıkladı.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde dünyaevine girmişti. Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift, yaklaşık üç hafta önce yollarını ayırma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

Boşanma kararının ardından, Erbil’in geçmiş evliliklerine dair yaptığı “Bütün eşlerimi aldattım. Bir eşime çok haksızlık yaptım. Keşke onu bırakmasaydım” şeklindeki açıklaması, ayrılığın nedeni olarak uzun süre konuşulmuştu.

Ancak çift, dün akşam sosyal medyada gerçekleştirdikleri canlı yayında barıştıklarını açıkladı. Yayında konuşan Gülseren Ceylan, “Bu hayatta beni en çok Mali’nin sevdiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

İkilinin yeniden bir araya gelmesi magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

