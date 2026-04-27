Kenan Doğulu'dan Beren Saat itirafı: 'Çok mutsuz'

Kenan Doğulu'dan Beren Saat itirafı: 'Çok mutsuz'

27.04.2026 11:58:00
Haber Merkezi
Kenan Doğulu'dan Beren Saat itirafı: 'Çok mutsuz'

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Fatih Altaylı’nın programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Beren Saat’in son dönemde oldukça mutsuz olduğunu belirten Doğulu, ABD’deki evlerini kül eden yangının ardından yaşadıkları maddi ve manevi kaybı ilk kez anlattı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, katıldığı Youtube programında hem eşi Beren Saat’in ruh hali hem de Los Angeles’ta büyük zarar gören evi hakkında samimi itiraflarda bulundu. 2014 yılında dünyaevine giren ünlü çift, son dönemde yaşadıkları zorlu süreçle gündeme geldi.

"BEREN'İN ÜZERİNDE DÜNYANIN YÜKÜ VAR"

Eşi Beren Saat’in hassas kişiliğine dikkat çeken Kenan Doğulu, ünlü oyuncunun son zamanlardaki karamsar ruh halinden bahsetti. Saat’in evrenle ve kökleriyle çok bağlı bir insan olduğunu vurgulayan Doğulu, şu ifadeleri kullandı:

"Beren çok derin hisli, narin bir insan. Köklerle, bütün evrenle çok bağlı. Şu aralar o kadar mutsuz, keyifsiz ve neşesiz ki bütün dünyanın yükü onun üzerinde gibi; her şeyi derinden hissediyor."

YANGIN FELAKETİ: "İMZALI GİTARLARIM VE ANILARIM GİTTİ"

Bir buçuk yıl önce Los Angeles’ta çıkan orman yangınında evinin büyük zarar gördüğünü hatırlatan Doğulu, mülkiyet algısının bu olayla birlikte değiştiğini söyledi. Evdeki kişisel stüdyosu, albümleri ve manevi değeri paha biçilemez olan imzalı gitarlarının yok olduğunu belirten şarkıcı, evi satma kararı aldığını açıkladı.

Doğulu, "Milyonlarca eşya eksilmiş oldu kendime ait. Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerden ev almak istiyorum. Büyük bir travma ama orada olmadığımız için mutluyum, çözülemeyecek bir şey değil" dedi.

10 YILLIK EVLİLİKTE ZOR GÜNLER

2014 yılında tam da yangının yaşandığı bölge olan Los Angeles'ta evlenen çiftin, hem maddi kayıplar hem de dünyadaki olaylar nedeniyle duygusal olarak yıprandığı gözlendi. Kenan Doğulu, yaşadıkları bu kaybın kendisini de derinden etkilediğini ancak en büyük tesellisinin can sağlığı olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.

